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США запустили ракету Minuteman III после неудачи

8 Ноября 2018 в 11:38
США запустили ракету Minuteman III после неудачи

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки выполнили новый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Как передаёт Associated Press, она была запущена с базы Ванденберг в Калифорнии.

Как уточнил представитель Командования глобального удара ВВС, ракета не несла боезаряд. Запуск был проведен, чтобы проверить точность и надёжность системы, отмечает RT. Minuteman III успешно поразила учебную цель в Тихом океане.

В июле испытание аналогичной МБР завершилось крахом. Из-за неполадок во время полёта была активирована система самоликвидации.

Minuteman III стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года. Предположительно, это единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования в США.

Между тем, в России ранее прошли испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал, что разработка ЯЭДУ позволит Москве сохранить лидерство в космической сфере.

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