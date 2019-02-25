США запросили проведение Совбеза ООН по Венесуэле

США запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по Венесуэле 26 февраля, сообщает агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники.

США настаивают на проведении заседания в открытом формате.

Американская делегация представила проект резолюции, в которой выражается поддержка Национальной Ассамблее Венесуэлы, главой которой является Хуан Гуайдо.

Против подобного проекта резолюции выступила Россия, передает «Интерфакс».

Политический кризис в стране продолжается уже несколько недель. Ранее глава венесуэльского парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность Николаса Мадуро.