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США выделят Украине 200 миллионов долларов на оборону

20 Июля 2018 в 23:54
США выделят Украине 200 миллионов долларов на оборону

Власти Соединенных Штатов Америки приняли решение о выделении Украине 200 миллионов долларов для усиления безопасности и обороны, сообщили в посольстве Украины в США.

Структуры Минобороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки могут выделить Украине 50 миллионов долларов на летальные оружия. Такую сумму запланировал комитет Палаты представителей Конгресса США в оборонном бюджете на 2019 финансовый год. Всего в проекте бюджета Киеву выделено 250 миллионов долларов в качестве помощи в сфере разведки и обеспечения безопасности.

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