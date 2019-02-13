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США ввели визовые ограничения для судей Верховного суда Венесуэлы

13 Февраля 2019 в 20:27
США ввели визовые ограничения для судей Верховного суда Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки ввели визовые ограничения в отношении членов Верховного суда Венесуэлы, который Вашингтон считает нелегитимным, заявил спецпредставитель госдепа Эллиот Абрамс.

Спецпредставитель отметил, что США намерены продолжать поддерживать временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, передает «Интерфакс».

23 января Хуану Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сторонники намерены отстранить от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Верховный суд Венесуэлы запретил провозгласившему себя временным президентом оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо выезд из страны и заблокировал его счета. Как заявил глава суда Маикель Морен, такое решение вынесено по просьбе генпрокуратуры страны после того, как 28 января США объявили о введении санкций против нефтяной государственной компании PDVSA.

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