США ввели санкции против супруги президента Никарагуа

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против супруги президента Никарагуа Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента страны, а также в отношении советника главы государства по национальной безопасности Монкады Лау, сообщило министерство финансов США.

По его данным, рестрикции против двух лиц из окружения президента Никарагуа Даниэля Ортеги введены в соответствии с подписанным Дональдом Трампом исполнительным указом, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что антиправительственные протесты в Никарагуа начались несколько месяцев назад после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.

Республика Никарагуа — государство в Центральной Америке, между Коста-Рикой (на юге) и Гондурасом (на севере).