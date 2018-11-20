США ввели новые санкции против России из-за поставок нефти в Сирию

США ввели новые санкции в отношении России. Ограничительные меры касаются двух российских компаний и шесть физических лиц. Об этом говорится на сайте Минфина США, передает Ura.ru.

В санкционный список включены ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО Global Vision Group. Также введены санкции в отношении первого заместителя руководителя «Промсырьеимпорта» Андрея Догаева.

Свежие санкции введены в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию в обход американских санкций.

Ранее сообщалось, что США планируют активно противодействовать растущему влиянию России в Австрии. Такой стратегией американские власти стремятся указать Австрии, взявшей на себя роль посредника между Западом и Россией, ее место, заявил завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в эфире НСН.