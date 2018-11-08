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США ввели новые санкции

8 Ноября 2018 в 20:46
США ввели новые санкции

США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе, заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Уолкер. Он не уточнил, кто именно стал объектом новых санкций, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что Курт Уолкер заявил о намерении Америки усиливать санкционное давление на Россию, чтобы подвигнуть её к уступкам и приемлемым вариантам решения украинского кризиса. Возможно, санкции будут ужесточаться каждый месяц. Ранее Дональд Трамп заявил о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Кремле уже пообещали ответные меры.

Планируемые новые санкции в Москве будут считать незаконными, как и предыдущие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Радужных перспектив по нормализации отношений не наблюдается, но это не значит, что Россия не стремится к диалогу», - добавил он.

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