США введут новые санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки введут новые очень значительные санкции в отношении властей Венесуэлы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Об этом передает ТАСС.

Кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность президента Николаса Мадуро.