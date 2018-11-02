США восстановили все санкции против Ирана

Вашингтон восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году, при этом временно выведет из-под их действия восемь стран. Об этом объявил госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео.

Список будет обнародован 5 ноября, однако страны Евросоюза в него точно не войдут, сообщил Помпео. США также будут делать гуманитарные исключения из ограничений для покупки Тегераном лекарств и медицинского оборудования.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе Вашингтона из Совместного плана действий по иранской ядерной программе. Евросоюз выступил с резкой критикой такого решения.

Эксперты отмечаю, что политика Вашингтона в отношении Тегерана опасна для всех. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН не исключил начало торговой войны между Европой и США из-за антииранских санкций.