США внесли в санкционные списки Исмаила Ханийе

Министерство финансов США внес в санкционный список председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханийе, передает «Интерфакс».

Кроме того, под санкции попали две египетские группировки и одна палестинская.

Ограничительные меры направлены против «ключевых террористических групп и их лидеров... которые угрожают стабильности на Ближнем Востоке, подрывают мирные процессы и атакуют наших союзников - Египет и Израиль», говорится в комментарии госдепартамента США.

ХАМАС («Исламское движение сопротивления») — палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам».

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.