Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Горячие новости

США внесли в санкционные списки Исмаила Ханийе

31 Января 2018 в 20:06
США внесли в санкционные списки Исмаила Ханийе

Министерство финансов США внес в санкционный список председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханийе, передает «Интерфакс». 

Кроме того, под санкции попали две египетские группировки и одна палестинская.

Ограничительные меры направлены против «ключевых террористических групп и их лидеров... которые угрожают стабильности на Ближнем Востоке, подрывают мирные процессы и атакуют наших союзников - Египет и Израиль», говорится в комментарии госдепартамента США.

ХАМАС («Исламское движение сопротивления») — палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам».

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.