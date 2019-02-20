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США угрожают Даниэлю Ортеге

20 Февраля 2019 в 20:20
США угрожают Даниэлю Ортеге

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что дни правления главы Никарагуа Даниэля Ортеги сочтены, сообщает RT.

«Режим Ортеги приговорил трёх лидеров фермеров к 550 годам лишения свободы за участие в акциях протеста в 2018 году, когда, как сообщается, полиция Ортеги убила 300 активистов. Как сказал в понедельник президент Трамп, дни Ортеги сочтены и никарагуанский народ скоро будет свободен», — написал Болтон в Twitter.

Некоторое время назад американский лидер Дональд Трамп заявил, что «дни социализма и коммунизма сочтены не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе».

Ранее НСН сообщала, что антиправительственные протесты в Никарагуа начались после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.

Затем Соединенные Штаты Америки ввели санкции против супруги президента Никарагуа Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента страны, а также в отношении советника главы государства по национальной безопасности Монкады Лау, сообщило министерство финансов США.

По его данным, рестрикции против двух лиц из окружения президента Никарагуа Даниэля Ортеги введены в соответствии с подписанным Дональдом Трампом исполнительным указом.

Республика Никарагуа — государство в Центральной Америке, между Коста-Рикой (на юге) и Гондурасом (на севере).


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