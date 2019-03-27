США сняли запрет на приобретение хлопка из Узбекистана

Департамент труда США принял окончательное решение о выводе узбекского хлопка из перечня, который запрещает государственные закупки в США товаров, изготовленных с использованием принудительного детского труда, передает «Синьхуа». Хлопок, произведенный в Узбекистане, был включен в данный перечень в 2010 году.

Теперь у производителей хлопка Узбекистана открываются новые перспективы для полноценного выхода на рынки США.

Хлопок является основной сельскохозяйственной культурой в Узбекистане, которая составляет 17 процентов от её экспорта. Годовой объём производства хлопка составляет около 1 миллиона тонн волокна, что составляет 4-5% от мирового производства хлопка. Также Узбекистан экспортирует 700−800 тысяч тонн хлопка на мировой рынок, что составляет 10 процентов от мирового экспорта.