США считают, что сорвали контракты России на 3 миллиарда долларов за счет санкций

США считают, что сорвали контракты России на 3 миллиарда долларов за счет новых санкций. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. По ее словам, США удовлетворены тем, что некоторые страны перестали закупать часть российских товаров и материалов. В октябре прошлого года Госдеп обнародовал список организаций из России, ведение бизнеса с которыми для американских компаний будет грозить санкциями. В перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний, включая «Калашников», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Сухой» и ряд других.