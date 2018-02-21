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США считают, что сорвали контракты России на 3 миллиарда долларов за счет санкций

21 Февраля 2018 в 08:00
США считают, что сорвали контракты России на 3 миллиарда долларов за счет санкций

США считают, что сорвали контракты России на 3 миллиарда долларов за счет новых санкций. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. По ее словам, США удовлетворены тем, что некоторые страны перестали закупать часть российских товаров и материалов. В октябре прошлого года Госдеп обнародовал список организаций из России, ведение бизнеса с которыми для американских компаний будет грозить санкциями. В перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний, включая «Калашников», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Сухой» и ряд других.

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