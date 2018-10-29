США пытаются избежать в ВТО спора с РФ по стали и алюминию

Вашингтон заблокировал во Всемирной торговой организации заявку России на учреждение третейской группы по спору о тарифах на сталь и алюминий. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. В ноябре российская сторона повторно запросит созыв этого органа, который соберётся уже автоматически, передает «Интерфакс». США уже не будут иметь право вето.

Соединённые Штаты Америки ввели дополнительные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) в конце марта. Помимо России такое решение Вашингтона сейчас оспаривают Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Турция и ещё несколько стран.

Москва оценивает ущерб от ограничительных мер США почти в 538 миллионов долларов. Российская Федерация в начале июля заявила о вводе ответных компенсационных импортных пошлин на ряд американских товаров. Однако эти ограничительные меры не компенсируют всей суммы потерь от действий Вашингтона.

Ранее председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов заявил в эфире НСН, что разрешение споров в ВТО вряд ли приведет к какому-то результату.

