США продолжают угрожать Венесуэле

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил «финансово задушить» власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, передает РИА «Новости».

Он также потребовал освободить секретаря Хуана Гуайдо, который, по сообщениям СМИ, был задержан в Венесуэле.

Кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность президента Николаса Мадуро.