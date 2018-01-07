США признались, что недооценили Ким Чен Ына

Спецслужбы США крупно просчитались в оценке возможностей и времени, которое потребуется КНДР для развития ядерной программы. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве и службе безопасности.

Как сообщает газета The New York Times, спецслужбы сообщили Дональду Трампу в начале его президентства, что на разработку межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до США, Пхеньяну потребуется не менее четырех лет. Но уже спустя полгода Ким Чен Ын заявил об испытании водородной бомбы, в 15 раз мощнее той, что сбросили на Хиросиму, а также продемонстрировали ракету, способную достичь американского острова Гуам, западного побережья США и даже Вашингтона.

Источники газеты утверждают, что составляя прогноз, спецслужбы США не приняли в расчет возможность КНДР получить доступ к зарубежным разработкам, пишет РИА Новости.