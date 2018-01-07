Понедельник
08 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

США признались, что недооценили Ким Чен Ына

7 Января 2018 в 13:54
США признались, что недооценили Ким Чен Ына

Спецслужбы США крупно просчитались в оценке возможностей и времени, которое потребуется КНДР для развития ядерной программы. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве и службе безопасности.

Как сообщает газета The New York Times, спецслужбы сообщили Дональду Трампу в начале его президентства, что на разработку межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до США, Пхеньяну потребуется не менее четырех лет.  Но уже спустя полгода Ким Чен Ын заявил об испытании водородной бомбы, в 15 раз мощнее той, что сбросили на Хиросиму, а также продемонстрировали ракету, способную достичь американского острова Гуам, западного побережья США и даже Вашингтона.

Источники газеты утверждают, что  составляя прогноз, спецслужбы США не приняли в расчет возможность КНДР получить доступ к зарубежным разработкам, пишет РИА Новости.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.