США признали «ВКонтакте» одним из крупнейших пиратских сайтов

Российская социальная сеть «ВКонтакте» снова внесена в список крупнейших пиратских сайтов. Об этом говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В документе, в частности, говорится, что киноиндустрия США ежемесячно обнаруживает в ВК тысячи пиратских файлов, так что российская соцсеть продолжает оставаться очагом противоправной деятельности.

При этом в докладе отмечается, что усилия ВК по борьбе с пиратством, а именно подписание лицензионных соглашений с крупнейшими звукозаписывающими компаниями и ограничение приложений по загрузке контента, «вселяют надежду».

Напомним, в списке пиратских ресурсов Минюста США находятся крупнейший китайский интернет-магазин taobao.com, научный сервис Sci-Hub, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, а также Rutracker и Rapidgator.org, пишет РИА Новости.