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США признали, что в 2008 году Саакашвили «сорвался с поводка»

8 Августа 2018 в 08:08
США признали, что в 2008 году Саакашвили «сорвался с поводка»

Во вторжении грузинских войск в Южную Осетию в августе 2008 года виновен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Тем самым он действовал вопреки расчётам США. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов газете «Коммерсант». До 2007 года он был министром обороны страны, а после десять лет занимал пост вице-премьера и курировал ОПК.

Иванов припомнил кулуарные беседы с Кондолизой Райс, которая на тот момент занимала пост госсекретаря США. По словам спецпредставителя российского президента, она тогда заверяла, что Саакашвили не перейдет «красную черту», а после вторжения Грузии в Южную Осетию заявила, что Саакашвили «сорвался с поводка», передает Ura.ru.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что причиной грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году стало «безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года начала обстрел из установок залпового огня «Град» Южной Осетии. Война длилась восемь дней, за которые российская армия вытеснила военных Грузии из Осетии, пишет «Газета.ру». После этого дипотношения между Грузией и Россией были разорваны. Они не восстановились до сих пор.

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