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США припугнули Дамаск ударами по правительственным войскам

23 Февраля 2018 в 13:17
США припугнули Дамаск ударами по правительственным войскам

Пентагон не исключает нанесение ударов по сирийским правительственным войскам. Об этом сообщила постпред Штатов при ООН Никки Хейли.

Она отметила, что удары будут нанесены, если подтвердятся сообщения о применении армией Асада химического оружия.

«Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от применения химоружия», — сказала Хейли, слова которой приводит Газета.ру

Ранее Пентагон прокомментировал переброску в Хмеймим двух российских истребителей пятого поколения Су-57. В американском военном ведомстве отметили, что это не является угрозой для их военных операций в Сирии.

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