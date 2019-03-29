США предупредили о новых санкциях против России

США призывают Россию помнить о возможности введения в её отношении новых санкций из-за ситуации в Венесуэле, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Вашингтон призывает не исходить из того, что у Москвы есть в этой стране полная свобода действий, передает RT.

Ранее глава оппозиционной национальной ассамблеи, «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо назначил на 6 апреля начало неких «тактических действий» по свержению главы государства Николаса Мадуро.

Кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность президента Николаса Мадуро.