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США поставят Норвегии 52 самолета F-35

10 Января 2018 в 23:42
США поставят Норвегии 52 самолета F-35

Общий стоимость поставляемых 52 американских самолетов F-35 в Норвегию составит 10 миллиардов долларов, сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

Трамп напомнил, что первые самолеты уже прибыли в Норвегию в ноябре 2017 года, передает РИА «Новости».

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трёх вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США. 


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