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США подтвердили террористический статус РПК

1 Марта 2019 в 23:28

США подтвердили, что считают Рабочую партию Курдистана террористической группировкой, заявил госдепартамент.

Партия находится в антитеррористическом списке США с 1997 года.

Данный шаг можно рассматривать как жест в сторону Турции, которая считает союзные США курдские формирования в Сирии союзниками РКК, добивающейся независимости Курдистана от Турции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг предложение президента Франции Эммануэля Макрона о начале диалога с «Сирийскими демократическими силами» (SDF) при посредничестве Парижа. По словам Эрдогана, предложение о переговорах Анкары и «террористов» «переходит все границы.

Руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев в беседе с НСН объяснил поведение Эрдогана.

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