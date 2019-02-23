США планируют смену власти в Никарагуа и на Кубе

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Telemundo сделал заявление о том, что Соединенные Штаты намерены добиться смены правящих режимов еще в нескольких странах, помимо Венесуэлы. Материал опубликован на сайте Госдепа.

Помпео заявил, что на Кубе и в Никарагуа США намерены действовать так же, как в Венесуэле.

«Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что иго авторитаризма, которое было им навязано, не является необходимым», — отметил Помпео.

Госсекретарь США заверил, что американский народ при смене власти в Никарагуа и на Кубе поддержит население этих стран, сообщает Газета.ru.

Ранее экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе и заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН рассказали о вечном вмешательстве Вашингтона в страны с неугодной ему властью.