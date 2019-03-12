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США отзывают последних дипломатов из Венесуэлы

12 Марта 2019 в 10:07
США отзывают последних дипломатов из Венесуэлы

Власти США приняли решение отозвать всех своих дипломатов из Венесуэлы до конца этой недели, сообщил государственный секретарь Майкл Помпео. По его словам, это отражает ухудшение ситуации в Боливарианской республике.

Кроме того, присутствие американских дипломатов в Каракасе ограничивает политику Вашингтона, утверждает Помпео. При этом, как отмечают «Известия», он не уточнил, в чём это проявляется. Вашингтон отозвали большую часть работников из дипмиссии в Каракасе 24 января.

Как напоминает РЕН ТВ, Вашингтон осуществляет очередной демарш на фоне блэеаута в Венесуэле. 7 марта Каракас и 20 штатов страны остались без электричества в результате саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в произошедшем Вашингтон, а также оппозицию.

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