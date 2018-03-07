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США оставил без ответа запрос РФ о встрече Тиллерсона и Лаврова

7 Марта 2018 в 11:48
США оставил без ответа запрос РФ о встрече Тиллерсона и Лаврова

Представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что каких-либо встреч с представителями российской стороны в ближайшем будущем не предвидится. Американское ведомство заявило, что подобных предложений от Москвы не поступало. В ответ в российском посольстве вынуждены были заявить «об искажении реальности».

«Запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта», - цитирует «Русская планета» текст официального сообщения.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал, что Россия предложила США провести встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии, пишет RT. По словам дипломата между США и Россией растет количество вопросов, которые нужно обсуждать. причем в срочном порядке. Но Рябков считает, что американская сторона делает всё, чтобы избежать этого диалога. 

На данный момент и Рекс Тиллерсон, и Сергей Лавров совершают многодневное турне по африканским странам.  

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