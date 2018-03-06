США обвинили КНДР в «отмывании» угля через Россию

В 2017 году КНДР направила уголь в Россию, перед тем, как он был доставлен в Южную Корею и Японию, в нарушение санкций, сообщает The Washington Post.

Газета сообщает, что как минимум четыре корабля доставили уголь из Северной Кореи в российский портовый город Холмск в период с августа по сентябрь 2017 года. Затем, другие корабли забирали части груза и продавали как российский уголь.

Южная Корея и Япония оказались двумя из стран, купившими этот уголь, согласно расследованию ООН.

Напомним, ООН и США наложили запрет на экспорт угля из КНДР для предотвращения финансирования развития оружия.