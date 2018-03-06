Вторник
06 марта
USD 57.1
EUR 70.17
Горячие новости

США обвинили КНДР в «отмывании» угля через Россию

6 Марта 2018 в 07:48
США обвинили КНДР в «отмывании» угля через Россию

В 2017 году КНДР направила уголь в Россию, перед тем, как он был доставлен в Южную Корею и Японию, в нарушение санкций, сообщает The Washington Post.

Газета сообщает, что как минимум четыре корабля доставили уголь из Северной Кореи в российский портовый город Холмск в период с августа по сентябрь 2017 года. Затем, другие корабли забирали части груза и продавали как российский уголь.

Южная Корея и Япония оказались двумя из стран, купившими этот уголь, согласно расследованию ООН.

Напомним, ООН и США наложили запрет на экспорт угля из КНДР для предотвращения финансирования развития оружия.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.