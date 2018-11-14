Среда
14 ноября
USD 67.68
EUR 76.07
Горячие новости

США не успеют принять новые санкции против России

14 Ноября 2018 в 11:35
США не успеют принять новые санкции против России

Конгресс США может не успеть до конца 2018 года рассмотреть законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, американские законодатели сейчас сосредоточены на других, более важных вопросах. Они, в частности касаются государственных расходов и закона о сельском хозяйстве, отмечает RT.

По словам сенатора от штата Техас Джона Корнина, времени до конца года осталось немного и надо все делать очень быстро, если «все не хотят остаться здесь на Рождество», передают argumenti.ru.

Ранее телекомпания CNN подала иск против президента США за отказ в допуске своего корреспондента в Белый дом после вопросов о мигрантах и России, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.