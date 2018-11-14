США не успеют принять новые санкции против России

Конгресс США может не успеть до конца 2018 года рассмотреть законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, американские законодатели сейчас сосредоточены на других, более важных вопросах. Они, в частности касаются государственных расходов и закона о сельском хозяйстве, отмечает RT.

По словам сенатора от штата Техас Джона Корнина, времени до конца года осталось немного и надо все делать очень быстро, если «все не хотят остаться здесь на Рождество», передают argumenti.ru.

Ранее телекомпания CNN подала иск против президента США за отказ в допуске своего корреспондента в Белый дом после вопросов о мигрантах и России, сообщает Североамериканское бюро НСН.