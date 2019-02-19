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США направили в Черное море эсминец

19 Февраля 2019 в 22:28
США направили в Черное море эсминец

Американский эсминец «Дональд Кук» направляется в Черное море во второй раз с начала года, сообщается на сайте Шестого флота Военно-морских сил США.

В национальном центре управления обороной сообщили, что российские суда - малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс» - контролируют действия американского эсминца, передает РИА «Новости».

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН объяснил, для чего американский корабль вошел в акваторию Черного моря и как будет реагировать на его действия Россия.

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