США надеются, что Турция не выйдет из НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о надежде США на то, что Турция не выйдет из НАТО, передает RT.

Он также выразил надежду, что Турция и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган «осознают, что США являются лучшим партнёром, чем Иран».

Помпео добавил, что Эрдогану следует «поддерживать более глубокие взаимоотношения с США, Европой и НАТО».

Ранее НСН сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поведал о том, как канцлер Германии Ангела Меркель отстаивала перед президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом право своих соотечественников на получение российского газа. Разговор произошёл в середине июля на саммите НАТО в Брюсселе. По словам Эрдогана вместе с Меркель они вступили в споре с Трампом, доказывая, что Турция и Германия имеют полное право сами выбирать поставщика голубого топлива, чтобы люди не замерзали в домах.