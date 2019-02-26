США начали кибервойну против России

Киберкомандование Вооруженных Сил США провело операцию против петербургской компании «Агентство интернет-исследований» (IRA) в день промежуточных выборов в США в 2018 году, сообщает газета «The Washington Post».

По данным газеты, американские военные заблокировали интернет-доступ для компании. Американское киберкомандование «просто отправило IRA в оффлайн».

Блокировка доступа в интернет была настолько «раздражающей», что сотрудники компании «жаловались своим системным администраторам», сообщает газета.

Операция прошла 6 ноября прошлого года, когда американцы избирали новый состав Конгресса, и продлилась еще около суток после, когда уже шел подсчет голосов.

Источники газеты сообщили, что атака на «Агентство интернет-исследований» была «частью первой наступательной кибер-кампании против России, направленной на пресечение попыток вмешательства в выборы в США».

Ранее Владимир Путин заявил, что Россию теоретически могут отключить от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимые сегменты сети.

При этом президент отметил, что такое решение «нанесет партнерам колоссальный экономический и политический ущерб».

Добавим, что 12 февраля Госдума одобрила в первом чтении законопроект об автономности рунета. «За» проголосовали 334 депутата, «против» — 47.

Автор законопроекта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в эфире НСН рассказал, как рунет спасет Россию от возможного отключения от мировой сети.

В свою очередь интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров заверил НСН, что никакой рунет России не обязателен, потому что рассказы об отключении страны от глобальной сети, не имеет никакого отношения к реальности.