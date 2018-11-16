США хотят предъявить обвинения Джулиану Ассанжу

Министерство юстиции США намерено предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным газеты, на протяжении года прокуроры обсуждали возможные обвинения в отношении Ассанжа, сообщает телеканал «360».

При неизвестно, ведет ли Вашингтон переговоры с Эквадором или Великобританией о выдаче основателя WikiLeaks.

В настоящее время Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он находится там с 2012 года, сообщает RT. Ранее Ассанж уже заявлял, что эквадорское посольство намеренно выдать его США.

Ранее научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в эфире НСН посоветовал не относиться к заявлениям Ассанжа о смещении президента США Дональда Трампа из-за прекращения торговли с Китаем всерьез.