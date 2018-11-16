Пятница
16 ноября
USD 66.62
EUR 75.54
Горячие новости

США хотят предъявить обвинения Джулиану Ассанжу

16 Ноября 2018 в 09:28
США хотят предъявить обвинения Джулиану Ассанжу

Министерство юстиции США намерено предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным газеты, на протяжении года прокуроры обсуждали возможные обвинения в отношении Ассанжа, сообщает телеканал «360».

При неизвестно, ведет ли Вашингтон переговоры с Эквадором или Великобританией о выдаче основателя WikiLeaks.

В настоящее время Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он находится там с 2012 года, сообщает RT. Ранее Ассанж уже заявлял, что эквадорское посольство намеренно выдать его США.

Ранее научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в эфире НСН посоветовал не относиться к заявлениям Ассанжа о смещении президента США Дональда Трампа из-за прекращения торговли с Китаем всерьез.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.