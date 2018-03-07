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США изучают ситуацию вокруг Скрипаля

7 Марта 2018 в 23:28

США изучают ситуацию вокруг отравления в Великобритании бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

4 марта Скрипаль вместе с дочерью Юлией пострадали из-за воздействия некого вещества в английском городе Солсбери. Они находятся в больнице, их состояние оцениваться как критическое, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в правоохранительных органах Великобритании на данном этапе полагают, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен веществом нервно-паралитического действия.


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