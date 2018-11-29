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США и Великобритания окажут поддержку Украине

29 Ноября 2018 в 22:10
США и Великобритания окажут поддержку Украине

США и Великобритания окажут Украине поддержку в условиях обострения ситуации в Азовском море, заявили послы США и Великобритании Мари Йованович и Джудит Гоф во время Международной конференции по морской безопасности.

Йованович сказала, что захват Россией украинских моряков является нарушением международного законодательства, сообщает «Синьхуа».

Гоф также осудила действия РФ вблизи Керченского пролива и пообещала, что Великобритания окажет поддержку в развитии украинских ВМС.

Петр Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией. По словам украинского президента, именно этим объясняется необходимость введения в стране военного положения, сообщили в пресс-службе главы Украины. Ранее решение Петра Порошенко о введении военного положения одобрил Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО), а затем Верховная рада. Согласно решению украинского парламента, военное положение будет действовать с 26 ноября в течение 30 дней в десяти регионах страны.

В эфире НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров заявил, что только такой риторикой Порошенко сегодня выигрывает время перед заведомо неудачными для него выборами.

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