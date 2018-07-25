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США и Евросоюз воздержатся от введения новых взаимных пошлин

25 Июля 2018 в 23:55
США и Евросоюз воздержатся от введения новых взаимных пошлин

США и Европейский Союз воздержатся от введения новых взаимных пошлин, пока ведутся переговоры по решению торговых вопросов, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

1 июня США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Европейский Союз с 22 июня ввел 25%-ные пошлины на ряд видов американской продукции.

Пошлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства. С провозимых через границу государства товаров взимаются таможенные пошлины.

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