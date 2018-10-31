США готовят новые санкции против Венесуэлы

Вашингтон готовит санкции, которые ограничат возможность Венесуэлы продавать за рубеж золото, пишет «The Wall Street Journal».

По сведениям источников издания, о введении данных рестрикций может быть объявлено уже на этой неделе. В публикации отмечается, что в Венесуэле в этом году добыли свыше 20 тонн золота, стоимость которого оценивается в сотни миллионов долларов. Металл по большей части экспортировали в Турцию, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что Международный валютный фонд прогнозирует, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1000000% в конце 2018 года. По этому показателю Венесуэлу сравнивают с Германией в 1923 году и с Зимбабве в конце нулевых годов ХХI века. Ожидается, что в 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%. По прогнозам МВФ тотальный кризис в Венесуэле окажет негативное влияние на соседние страны.