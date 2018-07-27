США готово при помощи Австралии атаковать Иран

Оборонные объекты страны могут использоваться для определения целей на территории Ирана. Такая же роль отводится представителям спецслужб Великобритании.
Газета.ру уточняет, на австралийской Северной территории находится секретный оборонный объект, который считается одним из самых важных среди объектов так называемого альянса «Пяти глаз» (AUSCANNZUKUS), в который входят представители спецслужб США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно призывал Иран отказаться от ядерной программы, а если Тегеран будет продолжать угрожать Белому дому, то продолжит «страдать».