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США готово при помощи Австралии атаковать Иран

27 Июля 2018 в 08:19
США готово при помощи Австралии атаковать Иран
Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщает, что Вашингтон собирается в августе нанести удар по ядерным объектам Ирана, и якобы участвовать в операции собирается Австралия.

Оборонные объекты страны могут использоваться для определения целей на территории Ирана. Такая же роль отводится представителям спецслужб Великобритании.

Газета.ру уточняет, на австралийской Северной территории находится секретный оборонный объект, который считается одним из самых важных среди объектов так называемого альянса «Пяти глаз» (AUSCANNZUKUS), в который входят представители спецслужб США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно призывал Иран отказаться от ядерной программы, а если Тегеран будет продолжать угрожать Белому дому, то продолжит «страдать».

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