США готово при помощи Австралии атаковать Иран

Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщает, что Вашингтон собирается в августе нанести удар по ядерным объектам Ирана, и якобы участвовать в операции собирается Австралия.

Оборонные объекты страны могут использоваться для определения целей на территории Ирана. Такая же роль отводится представителям спецслужб Великобритании.

Газета.ру уточняет , на австралийской Северной территории находится секретный оборонный объект, который считается одним из самых важных среди объектов так называемого альянса «Пяти глаз» (AUSCANNZUKUS), в который входят представители спецслужб США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно призывал Иран отказаться от ядерной программы, а если Тегеран будет продолжать угрожать Белому дому, то продолжит «страдать».