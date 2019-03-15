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США допустили введение «уйгурских» санкций против Китая

15 Марта 2019 в 00:29
США допустили введение «уйгурских» санкций против Китая

США рассматривают возможность введения санкций против властей Китая за нарушение прав мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономной районе, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.

В ежегодном докладе о ситуации с правами человека в мире в 2018 году Китай назван авторитарным государством, где нарушаются права меньшинств, допускаются избиения, убийства и издевательства над заключенными, где людей безосновательно задерживают на неопределенный срок, сообщает РИА «Новости».

Уйгуры — тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Уйгурский язык относится к тюркской языковой группе.

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