США добиваются свержения Мадуро

Власти США призывают членов Совета Безопасности ООН помогать венесуэльцам решать их проблемы и добиваться ухода от власти действующего президента страны Николаса Мадуро, заявил американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Кроме того, по словам Абрамса, мировое сообщество помочь разрешить гуманитарный кризис в Венесуэле, передает «Интерфакс».

Политический кризис в стране продолжается уже несколько недель. Ранее глава венесуэльского парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность Николаса Мадуро.