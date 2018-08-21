США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника концлагеря

В Германию из США депортирован бывший охранник нацистского концлагеря 95-летний Яков Палий. Это последний известный преступник Третьего рейха, проживавший на территории Соединенных Штатов, сообщает Associated Press.

В 1943 году Палий был охранником в концлагере «Травники» в Польше, где нацистами были убиты тысячи человек. После войны, в 1949 году бывший надзиратель сбежал в США. Позднее он получил американское гражданство. Свое прошлое Палий долго скрывал, передает телеканал «360».

Однако в начале 1990-х годов на его след вышли американские следователи, которые занимались поиском нацистских преступников. В 2000-х годах его лишили гражданства США и всех прав, пишет «Газета.ру». Однако еще в течение 15 лет он продолжать находиться в Нью-Йорке из-за того, что ни одна страна не изъявляла желания принять его. Что ждет его в Германии, пока неизвестно.