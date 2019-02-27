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США будут поддерживать Украину вне зависимости от итогов выборов

27 Февраля 2019 в 23:37
США будут поддерживать Украину вне зависимости от итогов выборов

США будут поддерживать Украину вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских и парламентских выборах, заявил спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер.

Президентские и парламентские выборы должны быть открытыми и демократическими, сообщил «Синьхуа».

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На высший пост в стране претендуют 44 кандидата. По опросам, лидерами предвыборной гонки являют продюсер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе НСН заявил, что лидерство Зеленского показывает, как всех достали другие кандидаты.

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