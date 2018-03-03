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Сроки начала третьей мировой войны вычислил американский математик

3 Марта 2018 в 16:06
Сроки начала третьей мировой войны вычислил американский математик

Третья мировая война может начаться на Земле до 2150 года. Такой срок назвал математик из Колорадского университета Аарон Клаузет.

Ученый утверждает, что периоды конфликтов и мира в истории человечества чередуются. К таким выводам он пришел на основе анализа исторических данных о вооруженных столкновениях между государствами в период с 1823 по 2003 годы.

По мнению Клаузета, следующий крупный межгосударственный конфликт может начаться до 2150 года, а для смены периода «длительного мира» необходимо около 140 лет бесконфликтного существования, пишет RT.

 

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