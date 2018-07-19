Срок рассмотрения закона о пенсиях увеличен в два раза

Госдума в первом чтении рассмотрела проект закона об основных параметрах изменений в пенсионном законодательстве. Инициатива, предложенная правительством, одобрена большинством из присутствовавших на заседании депутатов, пишет «Газета.ру».

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, срок внесения поправок продлен на месяц: парламентарии будут рассматривать их не как обычно один месяц, а два месяца. Таким образом, завершить обсуждение законопроекта по пенсиям предполагается 24 сентября, пишет Ura.ru.