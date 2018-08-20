Средний чек россиян достиг двухлетнего минимума

В июле 2018 года средний чек россиян в магазинах достиг минимума марта 2016 года, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». По его данным, в прошедшем месяце россияне в среднем оставляли в магазинах 496 рублей.

Отмечается, что Северо-Кавказский федеральный округ стал единственным из восьми округов, который показал рост среднего чека на 15 процентов. Наибольший спад был зафиксирован в Южном федеральном округе. Там россияне в среднем стали тратить на 7,6 процентов меньше.

В Санкт-Петербурге средний чек уменьшился на значения, в несколько раз превышающие столичные. В городе на Неве россияне в июле в среднем тратили в магазинах 636 рублей, что на 7 процентов ниже июньских показателей, а в Москве — 677 рублей, что на 1,2 процента меньше, чем в предыдущем месяце.