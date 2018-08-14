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Сравнение украинцев с рабами стало трендом у политиков

14 Августа 2018 в 00:57
Сравнение украинцев с рабами стало трендом у политиков

Лидер политической партии «Батькивщина», депутат Верховной Рады и потенциальный кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала о бедственном положении соотечественников, передает РИА «Новости».

В качестве примера Тимошенко привела стоимость яблок с приусадебных участков - 30-40 копеек за килограмм. «Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки», — написала Тимошенко.

По мнению экс-премьера, экономику страны спасает западный сосед: «Украинские граждане, работающие в Польше, прислали за три месяца на Украину 800 миллионов долларов».

Выборы Президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны состояться 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.

20 июня 2018 года Тимошенко официально подтвердила, что будет участвовать в предстоящих президентских выборах

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