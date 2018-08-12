«Спросите у дедушек». Шойгу предостерег Германию

Немецкому руководству стоит помнить о том, что его народ сделал на территории СССР в годы Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Свои слова Шойгу адресовал немецкому коллеге – Урсуле фон дер Ляйен, которая заявила журналистам, что разговаривать с Россией надо жестко.

«После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать», — заметил Шойгуф эфире телеканала «Россия24».

Глава Минобороны подчеркнул, что Россия всегда готова к конструктивному диалогу. А фон дер Ляйен он посоветовал спросить о дедушек, чем чреват диалог с Россией с «позиции силы», пишет Газета.ру