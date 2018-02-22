Спортивный арбитражный суд отменил слушания по делу Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд отменил слушания по делу о нарушении антидопинговых правил российским керлингистом Александром Крушельницким. Об этом говорится в пресс-релизе суда. CAS поясняет, что отменить слушание просил как сам российским спортсмен, так и Международный олимпийский комитет и Всемирная федерация керлинга. Сообщается, что суд вынесет решение по этому делу сегодня днем на основе письменных представлений сторон. Ранее Крушельницкий отказался от участия в слушаниях в CAS, назвав это «бессмысленным и бесполезным». Стало также известно, что он намерен вернуть бронзовую медаль Олимпиады.