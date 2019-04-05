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Список сцены «Ультра» на «НАШЕСТВИИ-2019» пополнила пятерка участников

5 Апреля 2019 в 13:19
Список сцены «Ультра» на «НАШЕСТВИИ-2019» пополнила пятерка участников

К списку участников Главного приключения года, которые появятся на новой сцене «НАШЕСТВИЯ»«Ультра», пополнила «порция» горячих коллективов, играющих самый разнообразный рок: от рэпа до альтернативы. Итак, на Главном приключении года зажгут: STIGMATA, [AMATORY], Casual, Кирпичи и «кис-кис».

Напомним, что на «НАШЕСТВИЕ-2019» едут: 25/17, Anacondaz, Аквариум, Алиса, Би-2, Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв, Louna, Дельфин, ДДТ, Мумий Тролль, Ночные Снайперы, Сурганова и оркестр, Сплин и многие-многие другие.

Анонсы новых участников, свежие треки самых ярких представителей альтернативной музыкальной волны, подробности о сцене «УЛЬТРА» ловите в эфире радио «ULTRA». Все подробности о фестивале «НАШЕСТВТИЕ - 2019» - на сайте nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции. 


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