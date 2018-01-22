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Список российских биатлонистов для Олимпиады сформируют по итогам ЧЕ

22 Января 2018 в 09:24
Список российских биатлонистов для Олимпиады сформируют по итогам ЧЕ

Список российских биатлонистов, которые примут участие в Олимпиаде в Корее, будет сформирован по итогам чемпионата Европы, который завершится 28 января. Об этом сообщил старший тренер мужской сборной Рико Гросс.

Меж тем стало известно, кто из фигуристов представит нашу страну в Пхенчхане. Это будут одиночницы Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, у мужчин это будут Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. Спортивные пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт, а в танцах — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин, сообщает RT.

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