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Список игроманов составят в России

21 Февраля 2019 в 10:12
Список игроманов составят в России

Букмекерские конторы и тотализаторы в России составят единый список граждан, имеющих игровую зависимость. С инициативой выступил Минфин. Проект закона еще должна одобрить Госдума, пишут «Известия».

В реестр предполагается включать каждого гражданина, кто осознает у себя тягу к азартным играм. Для этого нужно будет добровольно написать заявление о включении своей фамилии в список. Данные недееспособных граждан смогут вносить их опекуны, пишет «Свободная пресса».

Официально признанным игроманам ограничат максимальный размер ставок на один год, отмечает Ura.ru. Граждане, попавшие в реестр, также будут иметь возможность подать заявку на исключение из него.

Ранее эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин в эфире НСН заявил, что открытие казино в Крыму не приведёт к туристическому буму. Причиной тому не самая удачная локация и отсутствие инфраструктуры.

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