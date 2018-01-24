Спикер Кнессета призвал Европарламент признать Иерусалим столицей Израиля

Йоэль Эдельштейн посчитал поведение Европы не вызывающим доверие.

Спикер Кнессета Йоэль Эдельштейн призвал членов Европейского парламента признать Иерусалим столицей Израиля. С такими словами он выступил в ЕП на Дне памяти жертв Холокоста, который проходит там 24 января. Он также пригласил парламентариев в Иерусалим, передаёт специальный корреспондент НСН с места событий.

«Для нас имеет большое значение то, что в прошлом месяце одно государство – Соединенные Штаты – признало Иерусалим столицей Израиля, спустя 70 лет независимости. Я приглашаю и вас сделать это. Посетите со мной мою столицу. Вместе мы засвидетельствуем, как сбываются былые пророчества: “И будут старые люди в Иерусалиме… и улицы его заполнятся детьми”. Этот парламент является источником вдохновения для Европы и всего мира. Используйте его статус, чтобы задействовать ценности, на которых он был основан. Сделайте, чтобы в Европе нашлось место для любого из её граждан. Вместе мы сможем положить конец антисемитизму», - заявил Эдельштейн.

По словам спикера Кнессета, поведение Европы в борьбе с антисемитизмом является противоречивым.

«Мы ценим усилия, которые принимают в Европе для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом. Но каким оказывается посыл, когда общественные лидеры в один день участвуют в шествии с евреями, а на следующий день принимают участие в антиизраильском походе? Когда лидеры обнимают раввина местной общины после того, как было совершено преступление на почве ненависти, но в то же время относятся к ХАМАСу, как к легитимному участнику дискуссии? Когда подтверждается, что нападение было антисемитским – но после этого начинают бить Израиль, обвиняя его в военных преступлениях? Эти противоречивые посылы не вызывают доверия», - возмутился Эдельштейн.

Напомним, 24 января в Брюсселе проходит День памяти жертв Холокоста. В нём принимают участие глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор, депутаты главные раввины стран ЕС, узники концлагерей, председатель Европарламента Антонио Таяни и другие.